Ex-minister Buitenlandse Zaken Kerry ‘klimaat-tsaar’ onder Biden

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, wordt ‘klimaat-tsaar’ in het regeringsteam van de komende Amerikaanse president Biden. Hij was van 2013 tot 2017 bewindsman onder president Obama en in 2004 kandidaat van de Democraten bij de presidentsverkiezingen, die hij verloor van de herkozen Republikeinse president George W. Bush.

Kerry gaat zich als speciaal gezant van Biden bezighouden met alle problemen rond de klimaatveranderingen.

Anthony Blinken is de beoogde nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, aldus Biden. Blinken wordt de opvolger van Mike Pompeo uit het team van president Trump.