Ex-medewerker CIA cel in om spionage

Een oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vrijdag in Virginia veroordeeld tot negentien jaar cel. De 55-jarige Jerry Chuan Shing Lee werkte als spion voor China.

Lee verliet de CIA in 2007 en verhuisde toen naar Hongkong. Daar werd hij in 2010 benaderd door twee medewerkers van de Chinese inlichtingendiensten. Zij zouden hem „voor het leven betalen” in ruil voor informatie van de CIA. Tussen 2010 en 2013 werden honderdduizenden euro’s op de rekening van Lee gestort. Later vonden de autoriteiten notities van Lee met gevoelige informatie.

„In plaats van de verantwoordelijkheid om nationale informatie niet openbaar te maken verkocht Lee zijn land”, zei Zachary Terwilliger, advocaat voor het oostelijke district van Virginia. „Hij werd spion voor een buitenlandse regering en loog vervolgens herhaaldelijk tegen onderzoekers.”