Ex-marinier VS blijft nog maanden vast

De Amerikaanse ex-marinier die in Rusland wordt verdacht van spionage, blijft nog zeker tot eind oktober vastzitten. Dat heeft een Russische rechtbank vrijdag besloten.

Paul Whelan zei dat hij in de gevangenis is mishandeld en dat hij sinds donderdagavond niets had gegeten omdat hij door een arts zou worden onderzocht. De rechter belde daarop persoonlijk een ambulance om te laten bepalen of Whelan naar het ziekenhuis moest.

Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, werd op 28 december in een hotelkamer in Moskou aangehouden en beschuldigd van spionage, een aanklacht die hij ontkent. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen.