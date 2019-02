Ex-lijfwacht Macron opgepakt

PARIJS (ANP/AFP)) - De voormalige lijfwacht van de Franse president Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, is opgepakt en wordt ondervraagd door de Franse justitie. Volgens zijn advocaat heeft hij zich volgens justitie niet gehouden aan de voorwaarden voor zijn vrijheid op borgtocht.

Benalla verloor vorig jaar zijn baan nadat ophef was ontstaan over beelden op sociale media. Te zien was hoe de lijfwacht, die een politiehelm droeg, tijdens een demonstratie een mannelijke demonstrant sloeg en een vrouw wegsleepte.

Benalla zei dat hij zich achteraf gezien beter afzijdig had kunnen houden. De Franse president kreeg veel kritiek vanwege de afwikkeling van het incident. De voormalige lijfwacht is aangeklaagd en moet zich nog voor de rechter verantwoorden.