Ex-leider Zimbabwe toch in dorp begraven

De voormalige heerser over Zimbabwe, Robert Mugabe, wordt bij nader inzien toch in zijn geboortedorp Zvimba begraven. De regering heeft laten weten dat ze met de nabestaanden meewerkt dit uit te voeren.

De familie had zich eerder neergelegd bij de wens van de autoriteiten de 6 september in Singapore overleden ex-president in de hoofdstad Harare bij een nog te bouwen nationale gedenkplaats te begraven. Maar de familie lijkt nu toch haar zin te krijgen en mogelijk is de begrafenis in Zvimba zaterdag al.

De marxistische voormalige guerrillaleider is 95 jaar geworden. Zijn autoritaire regime duurde van 1980 tot 2017 en werd gekenmerkt door economische ineenstorting, etnische zuiveringen in het zuidwesten (Matabeleland) en door onderdrukking van elke oppositie.