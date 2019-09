Ex-jihadbruid Begum mag nooit meer terug

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft beklemtoond dat de uit Londen afkomstige jihadbruid Shamima Begum nooit meer naar Groot-Brittannië terug mag keren. Begum ging als vijftienjarige in 2015 naar het gebied dat jihadisten Islamitische Staat noemden en in Syrië en Irak lag. Ze werd daar de vrouw van de Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk.

Ze kreeg drie kinderen die allemaal zijn overleden. Begum is nog steeds in Syrië en zou hebben geprobeerd terug te keren naar Groot-Brittannië om in therapie te gaan. Patel zei tegen The Sun dat dit onmogelijk is. „We kunnen geen mensen binnenlaten die ons kwaad willen doen, inclusief die vrouw”, aldus Patel.

Begum zit in een opvangkamp in Syrië. Eerder speelde ze met de gedachte naar Nederland te gaan. Riedijk zit in een Koerdisch gebied in Syrië gevangen.