Ex Jeff Bezos wil helft fortuin weggeven

MacKenzie Bezos wil de helft van haar fortuin schenken aan goede doelen. Het vermogen van de ex-vrouw van Amazon-topman Jeff Bezos wordt geschat op 37 miljard dollar (33 miljard euro). MacKenzie scheidde dit jaar van Jeff Bezos. De twee kwamen overeen dat Mackenzie 4 procent van de aandelen van Amazon krijgt. Die aandelen zijn 31 miljard euro waard. "Ik heb onevenredig veel geld om te delen", legt MacKenzie Bezos uit. Ze weet nog niet waar het geld naar toe gaat. "Dat zal tijd, inspanning en zorg vergen."

In de Verenigde Staten beloven meer miljardairs de helft van hun geld weg te geven. Deze beweging heet The Giving Pledge en is een initiatief van Bill en Melinda Gates samen met Warren Buffett. Er doen nu ruim 200 miljardairs uit 23 landen aan mee.

Jeff Bezos prees zijn ex-vrouw op Twitter voor haar belofte. Zelf heeft hij The Giving Pledge nog niet ondertekend, wel gaf hij in 2018 twee miljard dollar weg aan onderwijs en instanties die daklozen proberen te helpen.