Ex-gouverneur moet Irak gaan leiden

De president van Irak heeft een nieuwe premier aangewezen. Het gaat om de relatief onbekende Adnan Zurfi, de voormalige gouverneur van de provincie Najaf.

De 54-jarige Zurfi moet premier Adel Abdel Mahdi gaan opvolgen. Die nam in december ontslag na massale protesten tegen zijn regering. Betogers zien de politieke elite als corrupt en incompetent.

Eerder was ook al een andere politicus naar voren geschoven om Mahdi te vervangen. Het lukte deze Mohammad Allawi niet om een regering te vormen. Hij gooide vervolgens gefrustreerd de handdoek in de ring.

Een anonieme sjiitische parlementariër voorspelde dat ook Zurfi veel weerstand kan verwachten in het parlement. „Hij zal een wonder nodig hebben om zijn regering goedgekeurd te krijgen.”

Zurfi heeft in de jaren negentig in de Verenigde Staten gewoond. Hij was toen op de vlucht voor het regime van dictator Saddam Hussein.

De oud-gouverneur krijgt nu dertig dagen de tijd om een regering te vormen. Die moet vervolgens worden goedgekeurd door het parlement.