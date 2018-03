Ex-gezant wil positief signaal Noord-Korea

De voormalig gezant voor Noord-Korea van de VS, Joseph Yun, heeft het regime in Noord-Korea opgeroepen een positief signaal af te geven door drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten in de aanloop naar de top tussen het land en de VS. Dat heeft Yun, die vorige maand plotseling met pensioen ging, gezegd in een interview met CNN.

De speciale gezant zei dat hij de Noord-Koreaanse leiders opriep te reageren op de aankondiging van president Donald Trump dat hij een ontmoeting wil met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. „Ik heb gesproken met Noord-Koreanen en heb een enkele boodschap aan hen gericht, namelijk dat dit een ongelooflijke kans voor beide kanten is en dat ze moeten reageren”, zei Yun.

„Ik heb hen op het hart gedrukt dat dit een heel goed moment was om die gevangenen vrij te laten zodat die kunnen worden herenigd met hun families. Dat zou ook een heel positief signaal zijn”, zei de voormalig gezant.