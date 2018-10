Ex-First Lady Maleisië opgepakt

De vroegere ‘First Lady’ van Maleisië is opgepakt op verdenking van witwassen. Het gaat om Rosmah Mansor, echtgenote van de vroegere premier Najib Razak.

Ze werd aangehouden nadat ze was verhoord door het anticorruptie-agentschap, zo liet haar advocaat weten.

Razak is ondertussen in afwachting van een rechtszaak tegen hem. Hij wordt verdacht van drie gevallen van witwassen van geld. Hij zou omgerekend 8,8 miljoen euro op zijn persoonlijke bankrekening hebben ontvangen uit een staatsfonds. Razak was van 2009 tot mei 2018 minister-president van Maleisië.