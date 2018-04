Ex first lady Barbara Bush (92) overleden

Na een huwelijk van 73 jaar met oud-president George H. W. Bush is Barbara Bush dinsdagavond op 92-jarige leeftijd overleden. Ze wilde vooral moeder zijn: moeder van haar familie en moeder van het land.

„Zij was het die bij Amerikaanse huisvrouwen weer het belang van het moederschap onder de aandacht bracht”, schreef de Christian Post twee jaar geleden bij haar negentigste verjaardag. „Ze liet zien hoeveel vreugde je aan het moederschap kunt beleven.”

Vanwege haar aandacht voor de taak van een moeder in het gezin, kreeg ze tijdens haar leven geregeld kritiek van feministen. „Het hinderde haar nauwelijks, maar vormde juist een aansporing om met nog meer toewijding haar gezinstaken op te pakken”, schrijft de biograaf van haar man, Tom Wickler.

In haar rol als first lady gaf Barbara Bush haar man George H. W. Bush, die van 1990 tot 1994 president was, alle ruimte en steun. Publiek deed ze geen politieke uitspraken, ook al had ze bijvoorbeeld kritiek op het strenge abortusbeleid van haar man. Binnenshuis nam ze geen blad voor haar mond. Algemeen was bekend dat ze een scherpe tong had.

Barbara Bush had een lieve glimlach en een ijzeren vuist

Voor de Amerikanen was ze vooral de zorgzame moeder van het land. „Ze bood iedere treurende Amerikaan een schouder om bij uit te huilen”, aldus Wickler.De voormalige first lady raakte bekend door haar strijd tegen laaggeletterdheid. „Goed kunnen lezen en schrijven is onmisbaar om volwassen te worden”, zei ze.

Barbara Bush werd op 8 juni 1925 geboren als Barbara Pierce. Ze groeide op in Rye, in de staat New York. Haar huwelijk met George H. W. Bush werd gezegend met zes kinderen, van wie er één op vierjarige leeftijd overleed aan leukemie. Die slag kwam ze maar moeilijk te boven. Later zei ze: „De pijn van het verlies en het verdriet leerde ons hoe afhankelijk we zijn van God en hoe belangrijk het geloof is. Op zulke momenten is het enige wat je overhoudt: God.”

De familie Bush, die behoort tot een episcopale kerk, onderhield innige contacten met Billy en Ruth Graham. Laatstgenoemde was een hartsvriendin van Barbara. Zij onderhielden een zeer geregelde correspondentie. „Ruth is een van de weinige vrouwen die ik honderd procent vertrouw, die ik alles durf te vertellen en die dagelijks voor me bidt”, zei Barbara in 1998 in een interview.

Barbara Bush was al langer ziek. Begin deze week maakte de familie bekend dat was besloten om haar niet langer medisch te behandelen, maar de aandacht te „richten op palliatieve zorg.”

Bush was naast Abigail Adams de enige die echtgenote én moeder van een president was. Haar zoon George W. Bush bekleedde dat ambt van 2000 tot 2008.