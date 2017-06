Ex-FBI-directeur Comey op hoorzitting Senaat

Een maand nadat president Trump hem de laan uitstuurde, kan ex-FBI-directeur James Comey zijn zegje doen. Hij verschijnt donderdag op een openbare hoorzitting voor de commissie van de inlichtingendiensten van de Senaat.

De Amerikaanse president beweerde dat Comey zijn werk als hoofd van de federale recherche niet goed deed. Die motivatie was omstreden omdat het hoofd van de FBI de leiding had over het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Hij onderzocht onder meer of vertrouwelingen van Trump hebben samengezworen met Moskou om de uitkomst van de stembusgang te beïnvloeden.

Amerikaanse media schrijven dat Comey zich zakelijk zal opstellen tijdens de zitting. Hij denkt namelijk zeker anders over een deel van de ontslagbrief van Trump. Die schreef daarin dat Comey hem had toegezegd dat hij „geen onderwerp van onderzoek” was. Dat interpreteert de heengezonden FBI-directeur zeker anders.

Wat ook aan bod komt, is Trumps vermeende verzoek aan de FBI om het onderzoek naar de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Deze had contacten met Russen maar loog daarover tegen vicepresident Pence.

De Republikein Comey werd in 2013 door president Obama benoemd tot hoofd van de FBI.