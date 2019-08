Ex-FBI-chef niet vervolgd om Trump-memo’s

De voormalige chef van de FBI James Comey is in de fout gegaan met memo’s over zijn contacten met president Donald Trump. Dat zegt de waakhond van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die ook bekendmaakte dat Comey niet wordt vervolgd.

De toenmalige FBI-chef had aantekeningen gemaakt van zijn gesprekken met de president, die hem in 2017 ontsloeg. Comey noteerde onder meer dat Trump hem vroeg een onderzoek stop te zetten naar de toenmalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Comey deelde sommige informatie met een vriend. Die informeerde vervolgens de krant The New York Times. De inspecteur-generaal van het ministerie verwijt Comey zo een „gevaarlijke voorbeeld” te hebben gesteld voor FBI-medewerkers.

Hij zou de regels hebben overtreden door de Trump-memo’s na zijn ontslag te bewaren, terwijl het ging om officiële FBI-documenten. In die aantekeningen stond ook geheime informatie, maar die heeft hij volgens de onderzoekers niet gelekt naar de media. Daarom hebben aanklagers besloten hem niet te vervolgen.