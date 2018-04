Ex-dubbelspion Skripal niet meer kritiek

De Russische voormalige dubbelspion Sergej Skripal verkeert niet langer in kritieke toestand. Hij werd vorige maand aangevallen met een zenuwgas in Salisbury.

„Hij reageert goed op de behandeling, zijn toestand wordt snel beter en hij is niet langer in levensgevaar”, zei een woordvoerder van het ziekenhuis in Salisbury.

Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje. Volgens Groot-Brittannië zijn ze aangevallen met een zenuwgas dat oorspronkelijk is ontwikkeld door de Sovjet-Unie en zit Moskou achter de vergiftiging. Rusland ontkent elke betrokkenheid. De aanslag was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er op Europees grondgebied een zenuwgas werd gebruikt.

Eerder werd al bekend dat Joelia aan de beterende hand is.