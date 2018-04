Ex-dictator Guatemala Rios Montt overleden

De voormalige dictator van Guatemala Efrain Rios Montt is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat Luis Rosales bekendgemaakt.

Rios Montt was na een militaire staatsgreep bijna anderhalf jaar aan de macht in 1982 en 1983, toen het Midden-Amerikaanse land de bloedigste periode in zijn burgeroorlog (1960-1996) beleefde. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor 70.000 doden en verdwijningen.

In 2013 kreeg Rios Montt tachtig jaar gevangenisstraf wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Die uitspraak werd anderhalve week later teruggedraaid wegens procedurefouten. Tot een nieuwe veroordeling van Rios Montt kwam het, onder meer door diens dementie, niet meer.