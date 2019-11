Ex-chef geheime dienst Venezuela ondergedoken

De van drugshandel beschuldigde Venezolaanse ex-chef van de militaire geheime dienst is naar verluidt ondergedoken in Spanje. Naar de 59-jarige Hugo Carvajal wordt momenteel gezocht, meldde persbureau Europa Press, onder vermelding van politiebronnen.

Een rechtbank in Spanje had enkele dagen geleden besloten dat de voormalige politicus en ex-generaal aan de Verenigde Staten uitgeleverd kan worden. Een lagere rechtbank had zijn uitlevering in september nog afgewezen. Op dat moment werd Carvajal ook tijdelijk uit voorlopige hechtenis vrijgelaten. Nu de politie hem in zijn huis in Madrid wilde arresteren, werd hij daar niet aangetroffen. In het weekend had Carvajal nog getweet dat hij op vrije voeten was en in Madrid vertoefde.

Carvajal, een aanhanger van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, kwam half maart Spanje binnen met valse papieren. In april werd hij in Madrid aangehouden. De gegeven reden was dat Carvajal door de Amerikaanse justitie werd gezocht voor ernstige misdaden en dat er vluchtgevaar bestond. Voor de rechtbank had hij de beschuldigingen van drugshandel tegengesproken.

Carvajal had in februari nogal wat opschudding veroorzaakt toen hij verrassend van front veranderde en in video’s op Twitter zijn steun beloofde aan de zelfbenoemde interim-president Guaidó. Hij is wellicht de meest invloedrijke officier in het Venezolaanse leger, die de zijde van de oppositieleider in de machtsstrijd koos. Carvajal beschuldigde de links-nationalistische president Nicolás Maduro ervan verantwoordelijk te zijn voor de tekorten aan voedsel en medicijnen in het Zuid-Amerikaanse land.