Ex-campagnechef Trump werkt mee met Mueller

Paul Manafort, de voormalig campagneleider van president Trump, heeft een deal gesloten met aanklagers. De lobbyist is volgens Amerikaanse media onder meer bereid mee te werken met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de overheid beslag legt op vier huizen van Manafort en op een aantal bankrekeningen, bericht The New York Times. Ook bekent de lobbyist schuld aan twee aanklachten. Aanklagers schrappen op hun beurt vijf andere aanklachten, die onder meer betrekking hebben op het witwassen van geld.

Manafort was vorige maand al schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Hij moest zich binnenkort verdedigen tegen andere aanklachten. De vervolging van Manafort hield verband met zijn lobbywerk in Oekraïne. Hij werkte voor pro-Russische krachten in dat land en zou de miljoenen die hij daarmee verdiende uit het zicht van de Amerikaanse fiscus hebben gehouden.

De lobbyist ging later aan de slag voor de campagne van Trump, waar hij enige tijd campagnechef was. Het is nog onduidelijk over wat voor informatie hij beschikt die nuttig zou kunnen zijn voor Mueller. Het Witte Huis benadrukte direct in een verklaring dat de deal die de voormalige campagnechef heeft gesloten „niets te maken heeft met de president of diens overwinning in 2016”.