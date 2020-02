‘Ex-brexitminister gaat handelsverdragen doen’

De voormalige brexitminister Steve Barclay is benoemd op een topfunctie in het Britse ministerie van Financiën, Chief Secretary to the Treasury (Hoofdsecretaris van de Schatkist). Hij is daarmee na de nieuwe minister Rishi Sunak de tweede man op het ministerie.

Britse media meldden dat hij wordt belast met het sluiten van handelsverdragen nu het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. De regering heeft laten weten dat Barclay deelneemt aan kabinetszittingen.

Premier Johnson heeft de samenstelling van zijn kabinet gewijzigd en minister van Financiën Sajid Javid moest onverwacht het veld ruimen. Hij zou volgens Britse media alleen kunnen aanblijven als hij ermee had ingestemd dat Johnson nieuwe naaste medewerkers rond hem op het ministerie zou kunnen aanstellen. Javid is boos opgestapt en vervangen door de 39-jarige Rishi Sunak. Die had tot donderdag de huidige functie van Steve Barclay.

Het is niet duidelijk of de aangekondigde nieuwe staatsbegroting zoals gepland 11 maart in orde is. De regering had eerst „een begroting voor na de brexit” in februari beloofd, maar dat is naar 11 maart verschoven.