Ex-bondskanselier Kurz moet regering vormen

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft van president Alexander Van der Bellen de opdracht gekregen te proberen een nieuwe regering te vormen. De 33-jarige Kurz is met zijn conservatieve christendemocratische Volkspartij (ÖVP) de grote winnaar van de verkiezingen van eind september. De ÖVP kreeg 37 procent van de stemmen.

Kurz heeft in theorie maar één coalitiepartner nodig en zou daarom kunnen kiezen tussen de sociaaldemocratische SPÖ, de Groenen of de rechtse FPÖ. De jonge Kurz voerde in zijn partij verregaande hervormingen door en won in 2017 met 31,5 procent van de stemmen. Hij was minister van Buitenlandse Zaken geweest en kreeg het bondskanselierschap. Maar zijn regeringscoalitie met de Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) strandde in mei.

Van der Bellen drong er maandag bij Kurz op aan de problematiek van „de dreigende klimaatcatastrofe” bovenaan de agenda te zetten. Kurz zei dat wat hem betreft de volgende Oostenrijkse regering „een beleid moet hebben dat de dreigende economische neergang voorkomt, de belastingdruk op burgers terugdringt en de strijd tegen illegale immigratie aangaat”. Als vierde punt noemde hij de gevolgen van de verandering van het klimaat die „met een ecologisch, sociaal-economisch beleid moeten worden aangepakt”.