Ex-agenten onderzoek Bende van Nijvel vrij

De twee ex-rechercheurs die betrokken waren bij het onderzoek naar de Belgische Bende van Nijvel en vorige maand werden gearresteerd, zijn op vrije voeten. Het gaat om François A. (70) en Philippe V. (62).

De mannen werden opgepakt op verdenking van het achterhouden van relevante informatie. De bende pleegde in de jaren 80 een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief is nooit opgehelderd.

V. en A. zijn vrijgelaten onder voorwaarde dat ze met niemand contact hebben over de zaak. Onduidelijk is of justitie ze nog steeds als verdachten beschouwt. Het onderzoek naar de bende is vorig jaar na een aantal tips nieuw leven ingeblazen.

De arrestaties draaiden rond een belangrijke wapenvondst in 1986 in een Waals kanaal waardoor voor het eerst verschillende overvallen aan dezelfde bende konden worden toegeschreven. De vraag was of V. of A. een tipgever hadden die er meer over wist. In 1985 hadden duikers ook al gezocht in het kanaal, maar niets gevonden. In 2013 bleek dat de spullen pas enkele dagen voor de vondst gedumpt konden zijn.

De oud-agenten blijven erbij dat de tweede zoektocht werd uitgevoerd omdat de eerste amateuristisch zou zijn geweest.