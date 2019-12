Ex-adviseur Trump hoort in januari straf voor liegen tegen FBI

De voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president hoort op 28 januari welke straf hij krijgt voor het liegen tegen de FBI. Michael Flynn zou dat eigenlijk deze week horen, maar omdat het ministerie van Justitie deze maand met een rapport kwam over het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen, is de uitspraak uitgesteld. Flynn wordt in dat rapport genoemd.

Hij bekende eerder dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

De advocaat van Flynn bepleitte maandag dat het onderzoeksteam van Robert Mueller onterecht informatie had achtergehouden voor het juridische team van Flynn. Daarom zouden de aanklachten moeten komen te vervallen, volgens de advocaat. De rechter bepaalde dat dit niet het geval was.

De naam van Flynn kwam al snel naar voren in het onderzoek van Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Flynn was de eerste veiligheidsadviseur van Trump. Hij werd al na 24 dagen ontslagen, omdat hij ook tegen vicepresident Mike Pence zou hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur.