Ex-aanklaagster beticht Maduro van corruptie

De ontslagen procureur-generaal van Venezuela Luisa Ortega heeft woensdag op een bijeenkomst van Zuid-Amerikaanse juristen in Brasilia gezegd bewijs te hebben dat president Nicolás Maduro betrokken is geweest bij het corruptieschandaal rond het conglomeraat Odebrecht. Behalve Maduro valt ook Diosdado Cabello and Jorge Rodriguez, andere kopstukken van de Venezolaanse socialistische partij, het nodige te verwijten.

Ortega vertelde haar collega’s dat Cabello iets van 100 miljoen dollar heeft gekregen van het Braziliaanse bedrijf, dat wereldwijd opereert en zich ook elders schuldig heeft gemaakt aan omkooppraktijken. „De internationale gemeenschap moet deze gevallen onderzoeken”, zei ze tijdens een persconferentie.

Ortega, tot maart gezagsgetrouw aan de regering, vluchtte vrijdag via Aruba naar Colombia, omdat ze haar leven in eigen land niet meer zeker was.