EVP wil partij Viktor Orbán schorsen

De Europese Volkspartij (EVP) stuurt aan op een schorsing van Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, onder meer vanwege diens campagne tegen Europees Commissievoorzitter Juncker.

Een EVP-commissie onder leiding van oud-EU-president Herman van Rompuy moet gaan beoordelen of samenwerking in de toekomst mogelijk blijft, melden bronnen rond EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. Meer dan 250 afgevaardigden stemmen woensdagmiddag in Brussel over dit voorstel.

Orbán bood eerder excuses aan aan een aantal EVP-partijen, omdat hij hen begin deze maand „nuttige idioten” genoemd vanwege hun kritiek op hem. Het CDA, een van de EVP-partijen die de positie van Fidesz in het machtige centrumrechtse blok ter discussie stelt, neemt geen genoegen met de verontschuldigingen.

Het EVP-partijbestuur stelt nu voor het EU-kritische Fidesz voorlopig zijn stemrecht in partijbijeenkomsten te ontnemen, ook bij het voorstellen van kandidaten voor belangrijke posten. De partij mag niet alle EVP-bijeenkomsten meer bijwonen. Persbureau DPA bericht op basis van eigen bronnen dat ook de machtige Duitse zusterpartijen CDU en CSU voorstander zijn van zo’n schorsing.