EVP overweegt uitsluiting partij van Orbán

De Europese Volkspartij (EVP) overweegt serieus de Fidesz-partij van de rechts-nationalistische Hongaarse premier Viktor Orbán uit het samenwerkingsverband te zetten. Manfred Weber, de Duitse fractievoorzitter van de christendemocraten in het Europarlement, heeft in Brussel gezegd die maatregel niet uit te sluiten.

„Alle opties liggen op tafel. We praten erover in de EVP”, bevestigde de prominente CSU’er. CDA-voorzitter Rutger Ploum bracht de Nederlandse verontrusting over de ontwikkelingen in Hongarije donderdagavond al over aan zijn EVP-collega Joseph Daul. Belgische en Luxemburgse christendemocraten gaven eveneens te kennen af te willen van Fidesz.

Weber liet zich vrijdag voor het eerst in die richting uit. Hij zei het Orbán zeer kwalijk te nemen dat die een postercampagne is begonnen tegen Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. „Hij heeft met zijn uitlatingen en affiche de EVP zwaar beschadigd”, zei Weber tegen het blad Der Spiegel. „We komen op korte termijn met concrete acties.”