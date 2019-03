EVP: Genoeg steun voor procedure tegen Fidesz

De positie van de Hongaarse partij Fidesz van premier Viktor Orbán komt binnen de Europese Volkspartij (EVP) steeds meer onder druk te staan. „Twaalf EVP-partijen uit negen landen hebben de uitsluiting of opschorting van het lidmaatschap van Fidesz gevraagd”, zegt voorzitter Joseph Daul.

De EVP is de grootste fractie in het Europese parlement en bestaat uit conservatieve en christendemocratische partijen, zoals het CDA. De procedure om Fidesz uit te sluiten vereist de steun van minstens zeven partijen uit vijf verschillende landen. Dat aantal is nu ruimschoots gehaald.

Daul zegt dat op een bijeenkomst op 20 maart verder wordt gesproken over het lot van de partij van Orbán. Hij wil niet vooruitlopen op de uitkomst van die discussie. Orbán heeft een gespannen relatie met het huidige bestuur van de Europese Unie. Zo begon zijn regering in de aanloop naar de Europese verkiezingen een postercampagne tegen Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.