EVP-fractie verdeeld over Hongarijerapport

Voor de eerste keer in zijn bestaan heeft het Europees Parlement woensdag de Europese Raad opgeroepen om de zogenoemde artikel 7-procedure in gang te zetten tegen een EU-lidstaat – in dit geval Hongarije.

Eind vorig jaar zette de Europese Commissie de trend met een soortgelijke procedure tegen Polen.

Een ruime meerderheid in het Parlement omarmde woensdag een rapport over Hongarije waarin wordt geconcludeerd dat er sprake is van bedreiging van de basisbeginselen van de Unie.

Volgens rapporteur en scheidend Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) zijn er in Hongarije al sinds 2010 ontwikkelingen gaande die haaks staan op de beginselen van de rechtsstaat en de democratie. Het gaat dan om zaken zoals de werking van het constitutionele bestel en het kiesstelsel, corruptie en belangenconflicten, vrijheid van godsdienst en rechten van minderheden als Roma en Joden.

De Hongaarse premier had de moeite genomen om naar Straatsburg af te reizen, maar bleek ongevoelig voor de waslijst aan klachten. Hij toonde zich tijdens het debat over het rapport onverzettelijk en liet blijken niet onder de indruk te zijn van het rapport. „Hongarije zal geen immigrantenland worden”, aldus een strijdlustige Orban. Na afloop sprak hij van een „absurd debat.” Hij refereerde daarbij aan de parlementsverkiezingen in zijn land in april, waarbij in zijn ogen alle gevoelige thema’s aan bod waren gekomen en zijn partij toch een meerderheid had behaald.

Niet eensgezind

Tevens verklaarde Orban dat het migratiedebat de Europese Volkspartij, waartoe ook zijn partij Fidesz behoort, splijt. Volgens de Hongaarse premier probeert de EVP in het gevlei te komen bij de socialisten en de liberalen. Dat draait in zijn ogen uit op een pro-immigratiecoalitie na de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Feit is dat het stemgedrag binnen de EVP-fractie, anders dan het Europarlement als geheel, bepaald niet eensgezind was over het Hongarijerapport. De Beierse EVP-fractieleider Manfred Weber verklaarde voorafgaand aan de stemming dat hij, vanwege de opstelling van Orban, vóór het rapport zou stemmen. Het merendeel van de Beierse CSU-Europarlementariërs stemde echter tegen het voorstel terwijl hun CDU-collega’s juist het voorbeeld van Weber volgden.

Dat deed ook het Oostenrijkse ÖVP-smaldeel binnen de EVP. De Oostenrijk-Hongaarse eensgezindheid ten spijt waar het de aanpak van illegale migratie betreft, was de Oostenrijkse bondskanselier echter duidelijk over het Hongarijerapport: „De kernwaarden moeten worden beschermd.” Ook de Nederlandse CDA-delegatie stemde voor het Hongarijerapport. Binnen de EVP-fractie stemden, naast de Hongaarse delegatie, de Italiaanse en Bulgaarse EVP-delegaties tegen het Hongarijerapport. Ook enkele Franse aan de EVP-fractie verbonden Europarlementariërs stemden tegen. Daarnaast onthielden in totaal 48 parlementariërs van alle geledingen zich van stemming.