EVP beslist in januari over lot Orban

Drie „wijzen” binnen de Europese Volkspartij (EVP) besluiten voor eind januari over het lot van het geschorste lid Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban.

Dat stelde de nieuwgekozen EVP-president Donald Tusk donderdag tijdens het tweedaagse congres van de christendemocraten in Zagreb, Kroatië. Het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS zijn aangesloten bij deze fractie in het Europees Parlement.

De commissie van drie wijzen –een verwijzing naar de wijzen uit het Oosten in de Bijbel– bestaat uit de Belgische oud-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, de Duitse oud-president van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering en de Oostenrijkse oud-bondskanselier Wolfgang Schüssel. Zij onderzoeken of Fidesz lid kan blijven van de EVP of dat de partij definitief uit de fractie wordt gezet.

De Fideszpartij mocht vanwege de schorsing niet aanwezig zijn op het congres. Ook kon de partij niet stemmen voor een nieuwe president. De huidige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, werd met 93 procent van de stemmen gekozen tot president van de Volkspartij. Tusk zal op 1 december aantreden. Hij volgt de Fransman Joseph Daul op.

Voordat er in Zagreb kon worden gestemd op de enige kandidaat voor het presidentschap, sprak Tusk de EVP-leden toe. Hij gebruikte zijn toespraak om korte metten te maken met „populisten, manipulatoren en autocraten, die mensen laten geloven dat vrijheid niet kan worden verzoend met veiligheid.”

De speech van de aantredende voorzitter lijkt een duidelijk signaal naar de Hongaarse premier Orban te zijn. Orbans Fideszpartij is sinds maart geschorst, onder andere vanwege beschuldigen van aanvallen op de onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid. Daarnaast kan de Hongaar op veel kritiek rekenen dat hij zich niet aan de migrantenquota wil houden.

De kans dat Fidesz begin volgend jaar ook daadwerkelijk uit de EVP wordt gezet, achten critici klein. De christendemocraten verloren bij de Europese verkiezingen van mei een flink aantal zetels. Het verlies van nog meer zetels zullen ze dus willen voorkomen.

Opmerkelijk is dat één van de drie wijzen oud-bondskanselier Schüssel is. Onder zijn leiding werd de Oostenrijkse Volkspartij in 2000 óók tijdelijk uit de EVP geschorst. Dat gebeurde nadat Schüssel een coalitie vormde met de uiterst-rechtse Vrijheidspartij.