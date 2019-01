Eventjes was politiek niet saai

Waar waren toch al die mensen die zeggen dat politiek niet interessant is? Soms hoor je mensen dat beweren. Totdat er echt iets aan de hand is, natuurlijk. Dan blijft iedereen ‘s avonds op om nog even naar het Lagerhuis te kijken.

De afgelopen weken was het volop snoepen voor iedereen die van politiek theater houdt en voor wie een mondje Engels verstaat (of wil leren). Normaal voert het Britse parlement zo’n opgewonden standje slechts drie kwartier per week uit, tijdens het vragenuurtje met de premier, op woensdag net na de middag. Dan mag iedereen in het parlement alles vragen over allerlei kleinigheden in zijn district. Premier May antwoordt dan dat de problemen het gevolg zijn van de slechte Labourregeringen, en de goede dingen komen door gezond Conservatief beleid. Oppositieleider Corbyn mag debatteren wat hij wil, hij krijgt zijn tegenstander niet gauw onder de tafel.

Maar de afgelopen weken was het zo’n beetje alle dagen bal. Theresa May stond urenlang achter het spreekgestoelte in een volle zaal. Met als gevolg dat de voorzitter alle moeite moest doen om de zaak in het gareel te houden. En maar ”Order, order!” roepen. De ”Speaker” werd een internationale beroemdheid.

En dan te weten dat het nog niet voorbij is. Tot de brexitdag op 29 maart komt mevrouw May vast nog vaak terug.