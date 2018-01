Even schrikken voor bewoners Hawaii na waarschuwing raketaanval

Bewoners op Hawaii schrokken zich even rot toen ze zaterdag een tekstbericht op hun mobiele telefoons ontvingen over een inkomende raketaanval. Het bleek al snel vals alarm te zijn, maar de waarschuwing zorgde wel voor paniek, aldus de BBC.

„Ballistische inkomende raketdreiging naar Hawaii Zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening”, meldde het sms-bericht, alles in hoofdletters. De autoriteiten meldden even later dat er geen bedreiging was en dat de melding op een vergissing berustte. Het was onduidelijk hoe de fout kon worden gemaakt.

De krant Honolulu Star zei dat ambtenaren in de ochtend het bericht ten onrechte hadden verzonden, voordat de fout 20 minuten later werd gecorrigeerd. De melding kwam te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. Hawaii is de dichtstbijzijnde staat bij Noord-Korea.

In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit.