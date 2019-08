Evangelicals verontrust over vloeken van Trump

De Democratische senator voor Virginia, Paul Hardesty, heeft president Trump een brief geschreven om te protesteren tegen godslastering van de president tijdens een rede, op 17 juli, in Greenville.

Hardesty, die zichzelf conservatief Democraat noemt en in 2016 voor Trump stemde, is benaderd door enkele evangelicale aanhangers van Trump. Zij maakten bezwaar tegen de vloeken die de president in het openbaar gebruikte tijdens zijn toespraak in Greenville. Trump zei toen dat Ilhan Omar, lid van het Huis van Afgevaardigden, beter terug kan gaan naar haar geboorteland Somalië. Daarop was veel kritiek.

Onder de evangelicals, de groep waarvan 80 procent Trump steunt, was weinig protest tegen de opmerkingen van Trump over Omar. Zij nemen hem wel kwalijk dat hij vloekte in de rede.

Senator Hardesty schrijft in zijn brief aan de president dat voor godslastering in Amerika geen plaats is, „nooit en nergens”. Hij vraagt hem dringend dit voortaan te laten en zichzelf te beheersen. Eerder was er kritiek op het vulgair taalgebruik van de president. Sinds zijn aantreden is dit voor het eerst dat hij in het openbaar vloekte.

Trump is niet de enige die zich hieraan schuldig maakt. De Democratische presidentskandidaten Beta O’Rourke en Tulsi Gabbard misbruikten recent eveneens de naam van God.

Electoraal gezien zijn de evangelicals voor Trump van groot belang. Zij steunen hem vanwege de benoeming van conservatieve rechters, zijn maatregelen tegen een ruime abortuspraktijk en zijn steun aan Israël. Hardesty zegt dat evangelicals overwegen bij de komende verkiezingen thuis te blijven als Trump zich niet matigt.