Evangelicalen in de VS zijn verdeeld over annexatie Westoever door Israël

Veel christenen staan achter Israël. Toch is dat slechts ten dele waar. Als het om annexatie van de Westoever gaat zijn hun opvattingen meer divers. Amerikaanse evangelicals laten dat zien.

Evangelische christenen zijn pro-Trump en pro-Israël. Dat is althans de wijdverbreide opvatting in Israël.

Verder is de redenering dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn populariteit onder evangelicalen vergroot als hij de Israëlische regering groen licht geeft om delen van de Westoever –ook wel Judea en Samaria genoemd– in te lijven. Dat is immers wat de evangelicalen willen. En Trump heeft hun steun hard nodig tijdens deze coronacrisis.

Evangelicalen, Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zouden politiek dicht bij elkaar staan. Netanyahu speelde daar afgelopen zondag op in toen hij sprak op de (virtuele) bijeenkomst van „Christians United for Israel” (CUFI). Deze organisatie van ds. John Hagee zegt een achterban van meer dan acht miljoen leden te hebben. Netanyahu hield zijn luisteraars voor dat plaatsen als Beit El en Shiloh in Samaria een integraal deel zijn van het historische Joodse thuisland. Deze plaatsen zijn volgens hem ook „een integraal deel van de christelijke identiteit.” Onder Israëlische soevereiniteit zal dit gemeenschappelijk erfgoed voor altijd beschermd zijn.

In werkelijkheid komen er onder evangelicalen nogal wat verschillende politieke of theologische opvattingen voor. En dat geldt zeker als het om Israël gaat. Dat ‘de’ evangelicalen per definitie pro-Trump zijn en het beleid van de rechtsreligieuze regering van Netanyahu steunen, is onzin. In de Verenigde Staten hebben sommige evangelische groepen juist gewaarschuwd voor annexatie, omdat dit ten koste gaat van de Palestijnen.

Ook evangelicalen in andere landen staan niet per definitie achter Netanyahu. De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) zegt 600 miljoen evangelicalen ten dienste te staan. Op 23 juni gaf deze overkoepelende organisatie van 134 nationale evangelische allianties en 150 lid-organisaties een verklaring uit waarin deze haar diepe bezorgdheid uitsprak over het plan om delen van de Westoever in te lijven.

WEA-secretaris bisschop Efraim Tendero zei onlangs dat evangelicalen een breed scala van opinies hebben over de vele complexe kwesties in het Heilige Land. Maar er bestaat „geen twijfel over dat de voorgestelde annexatieplannen voor zowel Israëliërs als Palestijnen schadelijk zijn, en dat we faliekant tegen dergelijke plannen zijn.” Hij zei te streven naar en te bidden voor vrede en bloei „voor iedereen die in het Heilige Land woont.”

Ook auteur Joel Rosenberg schetst een genuanceerd beeld. Hij woont in Israël en is een kenner van de Amerikaanse evangelische wereld. In een bijdrage in The Jerusalem Post schreef Rosenberg dat Israëlische functionarissen, Arabische leiders, Midden-Oostenanalisten en Israëlische verslaggevers hem vragen of Amerikaanse evangelicalen Netanyahu steunen als hij zou besluiten tot annexatie over te gaan. Zijn antwoord: de annexatie leeft niet bij de evangelische christenen. Ze zijn bezig met de gevolgen van het coronavirus en met de moord op George Floyd.

Als Trump Israël toestaat om delen van de Westoever te annexeren, betekent dat niet noodzakelijk dat hij meer steun krijgt van de evangelicalen. Annexatie kan zelfs slecht voor hem uitpakken als er geweld uitbreekt.