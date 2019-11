Evacuaties Oostenrijk om noodweer

In de deelstaat Salzburg in het noorden van Oostenrijk zijn zeker tachtig gebouwen ontruimd omdat er wegens zware regenval risico’s zijn op aardverschuivingen. Ook zijn waterlopen buiten hun oever getreden, meldde het Oostenrijkse persbureau APA.

Plaatsen als Zell am See en Embach in Salzburg waren zondagavond van de buitenwereld afgesloten. Ook andere regio’s in Oostenrijk zijn zwaar getroffen door het noodweer. Stadl an der Mur in de deelstaat Stiermarken werd tot rampgebied verklaard. Zondagmiddag werden daar bewoners van vijftien huizen ontruimd wegens het risico op aardverschuivingen. Meerdere beken zijn buiten hun oevers getreden.

In Oost-Tirol zijn tal van wegen door de sneeuw en regen onbegaanbaar. Ook zaten zondagmiddag nog ongeveer 2500 huishoudens zonder stroom. Alle scholen in Oost-Tirol blijven maandag dicht.