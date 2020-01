Evacuaties in Filipijnen om rommelende vulkaan

Duizenden Filipino’s zijn zondag geëvacueerd vanwege een actieve vulkaan in de provincie Batangas. De autoriteiten denken dat de Mount Taal „binnen enkele dagen of weken” zal uitbarsten. Uit de vulkaan, die in 1977 voor het laatst uitbarstte, komt momenteel veel as. Hierdoor hangt een kilometers lange rookwolk in de lucht.

Het lokale crisiscentrum laat weten dat inmiddels 2000 mensen zijn geëvacueerd van Volcano Island, waar de vulkaan ligt. Binnenkort zullen ook bewoners van een nabijgelegen eiland moeten vertrekken. Het vliegverkeer van en naar de hoofdstad Manilla, dat ongeveer 100 kilometer van de vulkaan ligt, is tijdelijk stilgelegd, zo meldt de Filipijnse luchtvaartautoriteit. Passagiers wordt aangeraden contact te zoeken met de luchtvaartmaatschappijen waarbij zij geboekt hebben.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers voor de gevaren van de vulkaan. De lokale overheid heeft het dreigingsniveau van 2 naar 3 opgeschaald, wat betekent dat een uitbarsting op korte termijn mogelijk is. Het ministerie benadrukt dat het verboden is de vulkaan op te gaan en dat mensen in de buurt de aanwijzingen van de lokale autoriteiten moeten opvolgen.

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.

In januari 2018 werden in de Filipijnen tienduizenden mensen geëvacueerd toen de Mayon uitbarstte, een vulkaan op het grootste Filipijnse eiland Luzon.