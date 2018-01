Evacuaties door bosbranden bij Sydney

Australische brandweerlieden hebben honderden mensen geëvacueerd uit een door bosbranden geteisterd nationaal park. De wandelaars zijn met boten van de stranden aan de kust van het Royal National Park in de staat New South Wales gehaald.

De autoriteiten hadden ongeveer 70.000 sms’jes naar de mensen in de regio ten zuiden van de stad Sydney verstuurd waarin de brandweer opriep het gebied te mijden. Volgens de lokale media waren er toch nog ongeveer duizend bezoekers, onder wie veel toeristen, in het 150 vierkante kilometer grote park toen de branden uitbraken. Tot nu toe is zo’n 6000 hectare verwoest. de brandweer vermoedt dat de branden zijn aangestoken.

De staat New South Wales gaat al weken gebukt onder een hittegolf waarbij de temperaturen oplopen tot boven de veertig graden.