Evacuaties bij Vulkaan van Vuur in Guatemala

Rond de Vulkaan van Vuur in Guatemala is begonnen met de evacuatie van dorpen. De autoriteiten hebben wegens verhoogde activiteit van de vulkaan de bewoners van acht plaatsen het advies gegeven te vertrekken.

De Vulkaan van Vuur is een van de meest actieve vulkanen van Centraal-Amerika, maar zondag was ze zo actief dat er tot evacuatie is besloten.

In juni nog kwamen zeker 194 mensen om het leven door een uitbarsting. Er zijn toen ook 234 mensen als vermist opgegeven. Volgens sommige hulpverleners zijn er echter duizenden mensen verdwenen tijdens die uitbarsting.