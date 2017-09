Evacuatie wegens bomruiming Frankfurt begonnen

In Frankfurt is de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog begonnen. Meer dan 60.000 mensen moeten hun huis uit voordat zondag een niet-ontplofte Engelse vliegtuigbom onschadelijk wordt gemaakt. Zaterdag werd alvast een begin gemaakt met de tijdelijke verhuizing van patiënten van twee ziekenhuizen in het risicogebied.

„Tot nog toe zijn er geen problemen”, zei een politiewoordvoerder. Behalve de twee ziekenhuizen worden zaterdag ook tien verzorgingshuizen ontruimd.

Er is zaterdag ook al een grote politiemacht op de been om kwaadwillenden, die mogelijk van de afwezigheid van bewoners willen profiteren om in huizen in te breken, af te schrikken.