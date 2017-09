Evacuatie na ontploffing munitie in Oekraïne

Na enorme explosies in een munitiedepot in Oekraïne zijn 24.000 mensen geëvacueerd en is het luchtruim in de regio midden gesloten, meldden de Oekraïense autoriteiten woensdag. Het ontplofte munitiedepot maakte deel uit van een militaire basis in Kalinivka, ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kiev.

Er is voor zover bekend slechts een gewonde gevallen. De Oekraïense premier Volodimir Grojsman is naar de streek van Kalinivka gegaan en zei dat „er externe factoren zijn” die tot de explosies hebben geleid.