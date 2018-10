Evacuatie na explosie munitiedepot Oekraïne

Naar schatting 10.000 mensen worden geëvacueerd uit een groot gebied in het noorden van Oekraïne waar zich sinds de nacht van maandag op dinsdag in een munitiedepot ontploffingen voordoen. De explosies gaan op de plek des onheils nog steeds door, meldden Russische media.

De ontploffingen zijn op een militair terrein vlakbij de plaats Itsjnia, circa 135 kilometer ten noordoosten van Kiev. De hele regio is afgesloten en ook het luchtruim is er gesloten. Er is schade aan panden rond de opslagplaats, maar volgens het opperbevel van de Oekraïense strijdkrachten zijn er geen meldingen van slachtoffers geweest.