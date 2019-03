Evacuatie in verband met aanslagen Christchurch

De politie in Nieuw-Zeeland heeft woningen ontruimd en een straat afgezet in Dunedin, 300 kilometer ten zuidwesten van Christchurch waar vrijdag bloedige aanslagen zijn geweest. Volgens de plaatselijke Otago Daily Times heeft de stad de aandacht van de politie, omdat de terrorist die bloedbaden aanrichtte in Christchurch op sociale media heeft gezegd dat de al-Hudamoskee in Dunedin aanvankelijk zijn doelwit was. De auto waar de dader in reed zou uit Dunedin afkomstig zijn.

De politie heeft een huis in het zuidoosten van die stad op het oog. Eerder op de dag zijn er in twee moskeeën in Christchurch met automatische wapens bloedige aanslagen gepleegd op gelovigen. Het lijkt erop dat de 28-jarige Australische extremist Brenton Tarrant beide misdaden heeft gepleegd. De politie heeft hem, net als drie anderen, gearresteerd.

Politiecommissaris Mike Bush heeft later gezegd dat de politie niet speciaal op zoek is naar meer daders. Van zeker één van de drie andere arrestanten is bekend dat die niets met de aanslag te maken heeft. Tarrant wordt naar verluidt zaterdag voorgeleid en van moorden beschuldigd.