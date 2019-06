Euthanasieactivist bekent schuld aan moord

Een Zuid-Afrikaanse activist voor de legalisering van euthanasie heeft schuld bekend aan een aanklacht tegen hem wegens moord. Sean Davidson wilde daarmee voorkomen dat hij een levenslange gevangenisstraf zou krijgen voor hulp bij zelfdoding.

In plaats van die zware straf veroordeelde de rechter hem nu tot drie jaar huisarrest. Voor twee andere gevallen krijgt hij acht jaar cel, maar hij hoeft die straf pas over vijf jaar uit te zitten.

De biologiedocent Davidson (58), is in zijn land oprichter van de organisatie Dignity SA, die begeleid sterven wil legaliseren. De activist wordt in zijn streven gesteund door onder anderen aartsbisschop Desmond Tutu, die ook voor hulp bij waardig sterven is.

In 2016 vernietigde het Zuid-Afrikaanse hooggerechtshof een uitspraak van een lagere rechter, die iemand vrijsprak voor hulp bij zelfdoding.