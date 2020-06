Europol waarschuwt voor radicalisering door coronamaatregelen

Europol waarschuwt voor radicalisering van individuele criminelen door de strenge coronamaatregelen. Het gevaar van aanslagen neemt toe. Dat is op te maken uit het jongste verslag over terrorisme van de Europese politiedienst dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.

De mogelijke economische en sociale gevolgen van de pandemie zouden de radicalisering kunnen aanwakkeren, schrijft Europol-chef Catherine De Bolle in het voorwoord van het verslag. „Activisten uit zowel extreemlinkse als extreemrechtse hoek en uit kringen van jihadistisch terrorisme proberen de pandemie uit te buiten om hun doelstelingen verder te verspreiden.”

Volgens het verslag neemt het aantal aanslagen door separatisten en nationalistische groeperingen af. Aan de andere kant heeft Europa echter de gevolgen ondervonden van een wereldwijde golf van extreemrechts geweld, zoals Europol schrijft. Veel extreemrechtse groeperingen in Europa zijn niet gewelddadig. „Maar ze dragen bij aan een klimaat van angst en vijandigheid tegenover minderheden.” Europol waarschuwt dat dit de drempel voor geweld voor individuen kan verlagen. Ook links-extremisten worden steeds gevoeliger voor geweld.

Vorig jaar werden in totaal 119 terroristische aanslagen geregistreerd, tien minder dan het jaar daarvoor. Europol telde daar ook de mislukte en verijdelde aanslagen bij. Aanslagen door nationalistische en separatistische groeperingen kwamen met het aantal van 57 het meest voor. Er waren 26 links-extremistische aanslagen. Rechtsextremisten pleegden zes aanslagen in de EU, tegen slechts één in het jaar daarvoor. 21 aanslagen werden gepleegd door jihadisten, tegen 24 in 2018.