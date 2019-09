Europol rolt groot mensenhandelnetwerk op

Europol heeft samen met de Franse en Spaanse politie een groot mensenhandelnetwerk opgerold. Bij politieacties in beide landen zijn 29 mensen opgepakt en 14 huizen doorzocht. Ook is 33.000 euro gevonden en ruim 200 kilo marihuana.

De criminelen richtten zich vooral op minderjarige illegale migranten in kampen in Spanje. Er werden ronselaars ingezet die afkomstig waren uit dezelfde landen als de vluchtelingen, om de migranten in te palmen. De jongeren in de kampen waren vaak alleen naar Europa gereisd.

De politie kwam het netwerk op het spoor na de aanhouding in Frankrijk van een bus met 22 illegale migranten. De chauffeur, een Spanjaard, werd gearresteerd. De bus kwam uit de Spaanse havenstad Almeria en had Frankrijk als eindbestemming. Meestal namen de smokkelaars ook drugs mee in verborgen ruimtes in de bussen.