Europol pakt fraude met vliegtickets aan

Europol heeft een grootscheepse actie ondernomen tegen fraude met vliegtickets. Het gaat onder meer om vervoersbewijzen die werden aangekocht met gestolen of vervalste creditcards. In verscheidene landen werden in totaal 153 mensen aangehouden.

Europol meldde dinsdag dat de afgelopen dagen liefst 84 luchtvaartmaatschappijen, 64 landen en acht reisorganisaties de handen ineen hebben geslagen om de fraude tegen te gaan. Dat resulteerde in acties op 230 luchthavens verspreid over de hele wereld.

Enkele van de aangehouden reizigers probeerden ook nog eens heroïne te smokkelen vanuit Zuid-Amerika naar Afrika en Europa. Het ging om personen die regelmatig op en neer vlogen met tickets die door fraude waren aangekocht.

Tegelijkertijd vond er een actie plaats tegen fraude met betaalkaarten. De politie pakte in Spanje 21 mensen op, in Bulgarije 9 en in Tsjechië 1. Er werden 48 huiszoekingen uitgevoerd. De fraudeurs hebben minstens een half miljoen euro weten buit te maken. Het gaat om de spaarcenten van ongeveer 3000 inwoners van de Europese Unie.

Europol is het samenwerkingsverband van politiediensten in de Europese Unie. De organisatie zetelt in Den Haag.