Europese waarnemers: Trump ondermijnt vertrouwen in democratie

President Trump ondermijnt het vertrouwen in de democratie door te zeggen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. Het hoofd van de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stelt dat.

„Ongefundeerde beweringen over systematische tekortkomingen, nota bene door de zittende president, ook op verkiezingsavond, schaden het publieke vertrouwen in democratische instituties”, aldus de Duitse parlementariër Michael Link, die namens de OVSE de verkiezingen in de VS monitort.

Trump beweerde dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd zonder die claim verder te verduidelijken. Ook riep hij de overwinning uit, terwijl er nog miljoenen stemmen moesten worden geteld. Verder wil hij dat rechters het tellen van de stemmen stopzetten.

„Na zo’n zeer dynamische verkiezingscampagne is het een fundamentele verplichting van alle onderdelen van de regering om ervoor te zorgen dat elke stem wordt geteld”, zei Link bij de presentatie van een tussentijds rapport. „Niemand, geen politicus, geen gekozen vertegenwoordiger, mag het stemrecht van de bevolking beperken.”