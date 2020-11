Europese waarnemers noemen verkiezingen VS ‘goed verzorgd’

Het stemproces bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen was „competitief” en „goed verzorgd”, ondanks logistieke uitdagingen en door Trump opgeworpen twijfels over de geldigheid van bijvoorbeeld briefstemmen. Dat stelt de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Volgens de waarnemers droegen de regelingen voor vroegtijdig stemmen en poststemmen bij aan de hoge opkomst van kiezers, ondanks de „uitdagingen” die werden opgeworpen door de coronapandemie.

De OVSE stelde woensdag dat president Trump het vertrouwen in de democratie ondermijnt door te zeggen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. „Ongefundeerde beweringen over systematische tekortkomingen, nota bene door de zittende president, ook op verkiezingsavond, schaden het publieke vertrouwen in democratische instituties”, aldus de Duitse parlementariër Michael Link, die namens de OVSE de verkiezingen in de VS monitort.

Trump beweerde dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd zonder die claim verder te verduidelijken. Ook riep hij de overwinning uit, terwijl er nog miljoenen stemmen moesten worden geteld. Verder wil hij dat rechters het tellen van de stemmen stopzetten.

De aangekondigde rechtsgang van Trump en zijn campagneteam en zijn ongefundeerde claims over verkiezingsfraude veroorzaakten verwarring bij kiezers en stemfunctionarissen, aldus de OVSE. Ondanks de kritiek van Trump op poststemmen, was het aantal gerapporteerde gevallen van dergelijke verkiezingsfraude volgens de waarnemers „verwaarloosbaar”.