„Europese verkiezingen zijn zelfmoord Tories”

De Britse deelname aan de Europese verkiezingen vormt een „zelfmoordbrief” voor de Conservatieve partij. Daarvoor waarschuwt de minister van Onderwijs, Nadhim Zahawi.

In een interview met de BBC stelt Zahawi dat het parlement snel moet bedenken wat het nou precies wil met de brexit. „Voor de Conservatieven en ook voor Labour is het bedreigend om deel te nemen aan de verkiezingen en te moeten vertellen dat we de brexit niet hebben kunnen leveren. Ik wil nog verder gaan en zeggen dat het de zelfmoordbrief van de Conservatieven zou zijn.”

Premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd de brexitdeadline uit te stellen tot 30 juni. Omdat dat na de Europese verkiezingen (van 23 tot 26 mei) is, moeten de Britten zich voorbereiden op deelname daaraan.