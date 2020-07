Europese Unie schrapt Algerije van reislijst veilige landen

Algerijnen zijn voorlopig niet welkom in de Europese Unie. Het Noord-Afrikaanse land is verwijderd van de lijst van landen die het coronavirus min of meer onder controle hebben. Algerije heeft te kampen met een stijging van het aantal besmettingen. De regering in Algiers heeft in meer dan de helft van de provincies een avondklok ingesteld.

De EU- en Schengenlanden stelden hun grenzen sinds begin juli weer open voor inwoners van veertien landen buiten de EU. Dat zijn er nu nog elf: Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda, Uruguay, Georgië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea. Servië en Montenegro werden eerder deze maand van de lijst gehaald.

Voor onder meer de VS, Rusland, India, Brazilië en Turkije blijft het inreisverbod in stand, in ieder geval tot ze het coronavirus hebben ingedamd tot het Europese gemiddelde. Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

De EU-landen behalve Ierland en de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein sloten half maart hun grenzen voor niet-noodzakelijke trips van reizigers van buiten de EU. Sinds 1 juli zijn die voor een beperkt aantal landen weer geopend.

De EU-lijst geldt als aanbeveling. In principe is het aan landen zelf om te beslissen wie ze binnenlaten, maar mede omdat mensen door kunnen reizen naar andere lidstaten willen ze één lijn trekken. Sommige lidstaten hanteren een strenger beleid.