„Europese Unie behandelt Israël als een getto”

Het is uitzonderlijk hoe de EU met Israël omgaat, geen ander land wordt in dezelfde mate onder vuur genomen. „Het lijkt erop alsof ze een getto van Israël willen maken”, meent prof. Eugene Kontorovich.

De Amerikaanse hoogleraar rechtsgeleerdheid was woensdag een van de sprekers op een conferentie in het Europees Parlement in Brussel over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël. Die werd georganiseerd door SGP’er Bert-Jan Ruissen. Vorige week werd in Brussel de 60 jaar lange diplomatieke betrekkingen met Israël gemarkeerd.

Vooraf maakt Kontorovich vast een kanttekening bij zijn woorden. „Ik gebruik het woord getto niet gemakkelijk, maar het lijkt erop dat veel landen een getto van Israël willen maken”, begint hij. „Israël wordt door andere landen restricties opgelegd, met de claim dat dit in lijn is met internationaal recht.”

Vervolgens geeft de hoogleraar verschillende voorbeelden – „de bouwstenen van de getto.” „Verschillende landen waarschuwen bedrijven dat bepaalde vormen van handel met Israël tegen internationaal recht zijn (...) Maar er is helemaal geen wet die handel in bezette gebieden verbiedt.”

Daarnaast noemt Kontorovich het Europese besluit dat producten uit Israëlische nederzettingen een speciale label moeten hebben. „Noem één ander land die producten uit een nederzetting apart moeten labelen. Er is geen ander land te noemen.”

Onethisch

Ook Jenny Aharon, directeur van lobbyorganisatie Golden Gate public affairs, uitte tijdens de bijeenkomst kritiek op de labels: „Israël wordt door de EU anders behandeld. De reden die de EU geeft voor de labels is dat mensen zo een ethische keuze kunnen maken, alsof kopen van Joden onethisch zou zijn.”

De Israëlische ambassadeur bij de EU, Aharon Leshno Yaar, was de enige spreker die met een positief woord over de EU begon. Hij prees de inzet van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de strijd tegen antisemitisme.

Von der Leyen maakte dinsdagavond bekend dat ze een nieuwe werkgroep gaat oprichten om het toenemende antisemitisme in heel Europa aan te pakken. Eén opmerking van de voorzitter bleef Yaar bij: „Er zou geen Europese cultuur zijn zonder Joodse cultuur. En er zou geen Europa zijn zonder Joodse mensen.”