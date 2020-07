Europese studenten uitgezonderd van inreisverbod VS

Studenten die uit Europa komen zijn vrijgesteld van een reisverbod dat de Verenigde Staten wegens de coronapandemie hebben opgelegd, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vrijstelling geldt volgens het ministerie ook voor au pairs en familieleden van visumhouders in de VS. De versoepeling past in het voornemen van president Donald Trump om het Amerikaanse openbare leven en daardoor economie weer op gang te helpen.

Het besluit van de VS om Europese studenten toe te laten komt enkele dagen nadat de regering heeft ingestemd met een maatregel die tienduizenden internationale studenten had kunnen dwingen de Verenigde Staten te verlaten als hun lessen volledig online waren gegaan.

De ommezwaai kwam na dreiging met juridische stappen door grote universiteiten en druk van het bedrijfsleven.