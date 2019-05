Europese rol voor nazaat Mussolini

De kandidaat bij de Europese verkiezingen met de opvallendste naam is zonder twijfel de achterkleinzoon van Mussolini. „Het fascisme is niet zwart of wit.”

Het kan bijna niet anders. Wie als Gaius Julius Caesar Mussolini op de wereld komt, moet zich wel aangetrokken voelen tot het oorlogsbedrijf óf een rechtse politicus worden. Caio, zoals hij zich kortweg noemt, heeft er een combinatie van gemaakt. Na zijn studie ging hij bij de marine aan de slag en werd officier op een duikboot. Daarna was hij sales manager bij een Italiaans bedrijf dat kleine onderzeeboten produceert. Dit jaar, op 51-jarige leeftijd, is hij de politiek ingegaan. Daarmee treedt Caio Mussolini in de voetsporen van Benito Mussolini (1883-1945), zijn overgrootvader.

Caio Mussolini is ”Spitzenkandidat” bij de Europese verkiezingen voor ”Broeders van Italië” (Fratelli d’Italia), een kleine rechts-nationalistische partij. Fratelli d’Italia beschouwt zich als de erfgenaam van de MSI, een naoorlogse fascistische partij. De ‘broeders’ haalden bij de parlementsverkiezingen vorig jaar 4,4 procent en doen het nu goed in de peilingen (ruim boven de kiesdrempel van 4 procent). Dat is best wel een prestatie, omdat de partij in hetzelfde water vist als de zeer populaire Lega, die in de peilingen op 32 procent staat.

Steun aan gezin

In het partijprogramma staat onder meer dat de Italiaanse belangen voorop moeten staan in de Europese Unie, maar dat geeft ook aan dat de partij niet (meer) tegen het bestaan van de Unie is. De partij wil onder andere dat steun aan het gezin de belangrijkste uitgavenpost op de Europese begroting wordt. Ze heeft het gehad met de stad Brussel. „De Europese hoofdstad kan niet langer Brussel zijn, de hoofdstad van lobbyisten, maar het moet Athene of Rome worden, waar de Europese beschaving werd geboren”, staat op de website van de partij. Dat zou vast als muziek in de oren hebben geklonken van Julius Caesar – de echte.

Immigratie is volgens Caio Mussolini geen recht. „Elke lidstaat moet het recht hebben om voor immigranten te kiezen. Muren zijn helemaal niet slecht. Muren zijn er om te beschermen: ons bezit, onze cultuur. Muren hebben ook poorten, die kunnen open als je recht hebt op toegang.”

Eigenlijk is Mussolini zelf ook een immigrant. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte Vittorio, zijn opa en Benito Mussolini’s zoon, naar Argentinië. Caio werd daar geboren. Tijdens zijn pubertijd woonde hij in Venezuela. Ook woonde hij als onderzeebootverkoper twaalf jaar in Abu Dhabi.

Mussolini denkt dat hij een uitstekende kandidaat is. „Mijn expertise in het buitenland en bij de marine is goed voor het belang van Italië.” Hij gaat nogal prat op zijn militaire ervaring. Hoewel Caio allang is afgezwaaid, droeg hij gisteren tijdens een ontmoeting met buitenlandse correspondenten in Rome een trui van de marine en een legerrugzak met zijn naam erop. Als hij wordt gekozen, zal hij streven naar de opheffing van de zetel in Straatsburg. Het EP moet worden versterkt „om de macht van de bureaucraten te breken.”

Caio is trots op zijn achternaam. Een oordeel over het fascisme wil hij niet geven. Natuurlijk, de rassenwetten van Mussolini waren een schande. Maar over de rest van zijn daden moeten historici maar beslissen. „Er bestaat geen zwart of wit, of goed of slecht.” Hoe dan ook had Italië ten tijde van zijn overgrootvader een belangrijke rol in Europa. Dat is tegenwoordig wel anders.